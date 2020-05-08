Говорить о наличии иммунитета к Covid-19 у переболевших пока рано, считают эксперты

В ВОЗ оценили риски повторного заражения коронавирусом.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила вероятность повторного заражения коронавирусом, пишет издание "РИА Новости".



Представитель ВОЗ подчеркнула, что сейчас у таких людей есть только резистентность к вирусу.



"Это называется неспецифический иммунитет. Это первый ответ организма, когда есть клетки, которые сразу убивают то, что там находится, и у вируса нет шанса развиваться дальше", – рассказала Вуйнович в интервью телеканалу "Звезда".



Наличие неспецифического иммунитета не означает, что у переболевших пациентов выработалось достаточно антител для того, чтобы обеспечить быструю реакцию при повторном попадании вируса в организм, пояснила представитель организации.



"Специфический иммунитет развивается или после контакта, скажем, после болезни, например кори, или Covid в нашем случае. Если говорить о кори, мы знаем, что иммунитет остается практически на всю жизнь. Covid – это новый, коварный вирус, и мы пока не знаем, как будут реагировать антитела и как будет вести себя вируc", – отметила Мелита Вуйнович.