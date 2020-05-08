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Говорить о наличии иммунитета к Covid-19 у переболевших пока рано, считают эксперты

Новости. Общество
21:05, 08 Мая 2020
фото: © pixabay.com
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В ВОЗ оценили риски повторного заражения коронавирусом.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила вероятность повторного заражения коронавирусом, пишет издание "РИА Новости".

 Представитель ВОЗ подчеркнула, что сейчас у таких людей есть только резистентность к вирусу.

"Это называется неспецифический иммунитет. Это первый ответ организма, когда есть клетки, которые сразу убивают то, что там находится, и у вируса нет шанса развиваться дальше", – рассказала Вуйнович в интервью телеканалу "Звезда".
 
Наличие неспецифического иммунитета не означает, что у переболевших пациентов выработалось достаточно антител для того, чтобы обеспечить быструю реакцию при повторном попадании вируса в организм, пояснила представитель организации.

"Специфический иммунитет развивается или после контакта, скажем, после болезни, например кори, или Covid в нашем случае. Если говорить о кори, мы знаем, что иммунитет остается практически на всю жизнь. Covid – это новый, коварный вирус, и мы пока не знаем, как будут реагировать антитела и как будет вести себя вируc", – отметила Мелита Вуйнович.

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