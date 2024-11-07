Грабитель мог сорвать праздник, украв пакет с косметикой в одном из райцентров Карелии

Очевидцы не дали убежать грабителю, а полиция задержала злоумышленника.

В полицию Медвежьегорского района поступило сообщение о грабеже. Выяснилось, что неизвестный совершил попытку открытого хищения.

Участковый полиции установил причастного к преступлению против собственности — им оказался 47-летний местный житель. Мужчина признался и раскаялся в содеянном.

Стало известно, что горожанин забрался в офис организации, которая занимается организацией праздников. У входа он заметил пакет с вещами, схватил его и побежал. Однако его заметили очевидцы и пресекли незаконные действия. После этого фигуранта задержали полицейские.

Потом выяснилось, что в пакете находилась косметика на сумму больше одной тысячи 300 рублей.

Было возбуждено уголовное дело о грабеже, не доведеном до конца по не зависящим от лица обстоятельствам, уточнили в МВД Карелии.