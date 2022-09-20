Грабитель из Карелии в открытую вынес из магазина мясо и алкоголь

Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины, открыто похитившего из магазина продукты, сообщили в МВД Карелии.

В дневное время мужчина похитил из сетевого магазина в Сортавальском районе продукты, стоимость которых превысила 900 рублей. Он положил в корзину мясо и крепкий алкоголь и прошел через кассовый узел, не заплатив. Продавцы пытались остановить похитителя, но безуспешно – тот выкинул корзинку и скрылся во дворах.

Подозреваемый оказался 35-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. По возбужденному уголовному делу ему грозит срок до 4 лет лишения за грабеж.