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Грабитель вынес элитный алкоголь из магазина в Петрозаводске

Новости. Криминал
14:37, 10 Августа 2021
фото: © Кирилл Зыков / АГН «Москва»

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В одном из сетевых магазинов города мужчина вынес две бутылки рома, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратились работники одного из сетевых магазинов города. Днем один из посетителей схватил со стеллажа в торговом зале две бутылки рома. Ущерб превысил 2 тысячи рублей.

Полицейские установили подозреваемого в совершении грабежа — 35-летнего петрозаводчанина. Мужчина признался в содеянном. По его словам, похищенный алкоголь он продал на улице, а деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-08-10 14:54:28
С якоря сниматься, по местам стоять.
Эй, на румбе, румбе, румбе так держать!
Дьяволу морскому
Свезем бочонок рому,
Ему не устоять.©

Off
2021-08-10 15:13:38
кир, я ты и знал , что ты при делах. :)
Я/МЫ
2021-08-10 14:48:34
В чем элитность пойла ?
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