Грабитель вынес элитный алкоголь из магазина в Петрозаводске

В одном из сетевых магазинов города мужчина вынес две бутылки рома, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратились работники одного из сетевых магазинов города. Днем один из посетителей схватил со стеллажа в торговом зале две бутылки рома. Ущерб превысил 2 тысячи рублей.

Полицейские установили подозреваемого в совершении грабежа — 35-летнего петрозаводчанина. Мужчина признался в содеянном. По его словам, похищенный алкоголь он продал на улице, а деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.