Град, грозы и сильный ветер обрушатся на Карелию

О надвигающейся стихии жителей региона предупреждает ЕДДС Петрозаводска.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска предупредили о непогоде, которая придет в Карелию в субботу, 6 августа.

«По информации Карельского ЦГМС — филиала ФГБУ „Северо-Западное УГМС“, днём 06.08.2022 года и ночью 07.08.2022 года местами по Республике Карелия, начиная с западных районов, ожидаются сильные дожди, грозы, град, при грозах усиление ветра до 15-20 м/с.». — сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Под действие стихии может попасть и столица Карелии, уточнили в службе.