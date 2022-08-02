Град размером с перепелиное яйцо выпал на севере Карелии

Жители северной части Карелии запечатлели на фото град больших размеров.
На севере Карелии выпал крупный град. Сообщается, что в Лоухском районе им повреждены посадки на грядках. Об этом информирует паблик «Моя Карелия».
«На севере Карелии выпал град размером с перепелиное яйцо. У жителей поселка Кестеньга в Лоухском районе на грядках полегли посадки», — говорится в посте.
Ранее сообщалось, что град, грозы и сильный ветер обрушатся на Карелию.
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