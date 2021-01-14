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График вывоза мусора в нескольких городах Карелии может измениться из-за морозов

Новости. Общество
17:20, 15 Января 2021
фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
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Перебои с вывозом ТКО возникают из-за особенностей эксплуатации спецтехники при сильных морозах.

Регоператор "Автоспецтранс" предупредил о возможных изменениях графика транспортирования ТКО в предстоящие выходные.

"Операторы в районах республики делают все возможное для обеспечения своевременного вывоза твердых коммунальных отходов, но, вместе с тем, перебои все же возникают из-за особенностей эксплуатации спецтехники. В частности, гидравлика мусоровозов и погрузчиков при низких температурах воздуха не работает", - говорится в сообщении регоператора.

Отставание от графика на два дня возможно в Суоярви, Лахденпохья и Питкяранте. В Беломорске, Сортавала, Лоухи и Кондопоге задержка с вывозом мусора может произойти на один день. График вывоза в остальных районах республики остаётся пока без изменений.

С воскресенья, 17 января, ожидается существенное повышение температуры воздуха, и с этого дня транспортирование ТКО возобновится в прежнем режиме, уточнил регоператор.

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