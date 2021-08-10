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Гранит — оптимальный выбор материала для памятника

Новости. Общество
13:10, 11 Августа 2021
фото: © unsplush

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Сделать надгробный памятник — это не просто символический жест, а выражение дани уважения человеку.

Установка памятника - важное и ответственное дело, к которому стоит подходить сосредоточенно и внимательно. Первым вопросом становится: какой материал выбрать для того, чтобы использовать? Мы постараемся рассказать обо всех преимуществах и недостатках камня и помочь с выбором. Более подробный перечень доступных товаров в каталоге продукции в Москве онлайн магазина.

Среди главных требований всегда выступают: долговечность, прочность, внешняя привлекательность и высокое качество.

Гранит или мрамор: как выбрать?

Для того, чтобы выбрать хороший строительный материал для памятника, нужно понять и сравнить его свойства, а после выбрать наиболее важные для себя. Не стоит также забывать о цене на натуральный камень, которая иногда значительно отпугивает покупателей. Изготовление памятников — сложный процесс, поэтому выбранный материал должен облегчить, а не усложнить работу.

Главные свойства мрамора

Мрамор — природный красивый камень, состоящий из кальцита, минералов и других примесей. К его основным характеристикам можно отнести:
• средняя плотность 2600 кг/м3;
• частично поглощает воду;
• гладкий, благодаря ровной поверхности зерен;
• легко поддается механическим трансформациям/установке — можно получить любую форму;
• не оставляет царапин на стекле;
• после воздействия влаги не остаются различные разводы.

Среди недостатков — впитывает воду, не устойчив к кислотам, более хрупкий, выдерживает меньшие температуры.

Главные свойства гранита

Гранит более плотный и долговечный материал для изделий (может оставаться стабильным более 600 лет). Его основные преимущества:
• огнеустойчивый (выдерживает температуру более 1200 градусов);
• легко переносит механическое воздействие и повреждения;
• влагоустойчивый;
• имеет естественную мелкозернистую структуру;
• не крошится, не скалывается;
• средняя плотность 2700 кг/м3.

Имеет несколько распространенных видов: габбро, габбро-диабаз, индийский (вулканическая порода темно-зеленого, черного и красного цветов). Подходит для использования на улице.

В чем мрамор уступает граниту?

Выбирая хороший материал для изготовления надгробий, стоит помнить о необходимости думать на десятилетия вперед. Оба материала экологичные и не несут вреда для окружающей среды. Мрамор будет значительно уступать граниту по нескольким основополагающим характеристикам: он более восприимчив к влаге и менее устойчив к механическим повреждениям. За мрамором нужно более тщательно ухаживать и опрыскивать специальными защитными средствами. Но этот материал более легкий по весу, чем гранит. Мраморный камень легче обрабатывать, и он податливый. Но любую желаемую форму изделия можно получить как из мрамора, так и из гранита.

Гранит же не пропускает влагу, менее пористый по структуре и более устойчивый к повреждениям (не крошится). Благодаря нескольким видам (габбро, габбро-диабаз, индийский красный) можно выбрать необходимый красивый оттенок и различный рисунок. Гранитный камень более тяжелый, он может использоваться не раньше, чем через несколько лет.

Выбрать необходимый материал высокого качества, нужного цвета и рисунка — можно на сайте Уральской горной компании. Там указаны актуальные цены и товары в наличии, а менеджеры ответят на все вопросы, дадут консультацию и помогут сделать правильный выбор.

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