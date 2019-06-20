Гражданин Кении задержан при незаконной попытке уйти в Финляндию через Карелию

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Карельские пограничники задержали в гражданина Кении, направлявшегося в сторону границы с Финляндией, сообщает пограничное управление ФСБ.
"В ходе оперативно-служебной деятельности был выявлен гражданин Кении, который следовал в пограничной зоне на территории Костомукшского городского округа в сторону государственной границы РФ", - говорится в сообщении.
Иностранец прибыл в отдаленный приграничный район на такси, пропуска в пограничную зону не имел. Цель своего прибытия в указанный приграничный район гражданин Кении объяснить не смог.
Он был оштрафован на 1 тысячу рублей.
После проведения разъяснительной работы иностранец уехал из Карелии в Москву.
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