Greenpeace: большая часть пластиковых товаров и упаковки в Карелии идет на свалку

В республике нет переработки одноразовой пластиковой продукции.

Российское отделение международной экологической организации Greenpeace выпустило новый доклад «Экономика разомкнутого цикла: исследование возможности вторичной переработки пластмасс». В рамках исследования эксперты проекта «Ноль отходов» составили список одноразовых товаров и упаковки, которые чаще всего встречаются в быту и которые сложно переработать: бутылки от масла и молока, стаканчики от йогуртов или сметаны, пластиковые тарелки и приборы, тюбики от зубной пасты и крема, подложки из-под мяса и другие.

Как рассказали в Greenpeace, в течение шести месяцев эксперты изучали, какую часть таких товаров примут заготовители по всей России – именно они собирают вторсырье и готовят его для продажи на перерабатывающие заводы. Во всероссийскую выборку Greenpeace попали 394 заготовителя, которые обозначены в территориальных схемах обращения с отходами субъектов России и на портале Recyclemap – интерактивной карте, на которой указаны пункты приема вторсырья.

Результаты исследования показали, что заготовители Карелии готовы брать только непрозрачные и цветные пластиковые бутылки, бутылки из-под молока, стаканчики от йогурта или сметаны, упаковку от бытовой химии и контейнеры из полипропилена (их используют в том числе для готовой еды). Таким образом, до переработки в республике не доберутся тюбики от зубной пасты и крема, одноразовые стаканчики, крышки от стаканчиков для кофе, тарелки, столовые приборы, трубочки и капсулы для кофе и другой одноразовый пластик.