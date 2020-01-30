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Грета Тунберг превратит свое имя в бренд

Новости. Общество
19:10, 30 Января 2020
фото: https://www.instagram.com/gretathunberg/
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Шведская экологическая активистка решила зарегистрировать собственные персональные данные в качестве товарного знака.

Как пояснила сама Грета Тунберг, она пошла на это из-за того, что ее имя и названия международного климатического движения школьников "Пятницы во имя будущего" и "Школьные забастовки ради климата", в котором она участвует, зачастую используется без ее согласия и в коммерческих целях. Шведская экологическая активистка написала также в социальной сети Instagram, что учредит вместе со своей семьей некоммерческий фонд, деятельность которого будет направлена на климатическую и социальную устойчивость.

Школьница из Швеции Грета Тунберг получила мировую известность после того, как в 2018 году она устроила несколько акций протеста у здания парламента страны с требованием соблюдения Парижского соглашения по климату. Инициативу шведской экоактивистки поддержали многие ее сверстники по всему миру, которые стали проводить по пятницам "климатические забастовки". В сентябре прошлого года Тунберг выступила на саммите по изменению климата в ООН, где обвинила политиков в том, что они украли ее мечты и детство.      

 

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