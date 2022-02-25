Гробовщики в Карелии сдерживают рост цен

Цены на гробы и рытье могил в Карелии за год выросли меньше, чем стоимость большинства других платных услуг населению.

Это следует из данных Карелиястата о средних потребительских ценах на товары и услуги в январе 2021 и январе 2022 годов.

Согласно официальной статистике, год назад за рытье могилы надо было заплатить, в среднем, 6467 рублей. С тех пор эта сумма выросла всего на 2% — до 6599 рублей.

Изготовление гроба подорожало на 3,9%. В январе прошлого года эта услуга стоила, в среднем, 7052 рублей, а в начале текущего года — 7329 рублей.