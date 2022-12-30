Громкая история пса Рея, сбитого машиной в Карелии и брошенного хозяевами, подошла к счастливому финалу

Зоозащитники объявили о завершении реабилитации пса Рея, который стал инвалидом после ДТП, но смог вернуться к обычной жизни благодаря помощи неравнодушных жителей Карелии.

Эта история получила широкую огласку в декабре 2021 года, когда зоозащитники обнаружили в поселке Шуя собаку, сбитую машиной, и брошенную хозяевами в сарае. Пес не мог ходить, ему потребовалась операция в Санкт-Петербурге, а затем — длительное и дорогостоящее лечение, деньги на которое собирали всем миром.

«Мы смогли добиться максимального эффекта, который только был возможен в его случае. Надо идти дальше… Совсем скоро у Рея начнётся новый этап в жизни, новые знакомства, новые места, поиск хозяев», — написала куратор собаки Аня Коренева на своей странице Вконтакте.

По ее словам, теперь Рею нужна семья, которая примет его со всеми особенностями ухода за ним.