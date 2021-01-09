Громкие дела, аресты и приговоры-2020: 13 лет Дмитриеву и Боднарчук за решеткой

Уходящий 2020 год оказался богат на громкие уголовные дела, задержания и аресты.

В феврале вступил в законную силу пожизненный приговор в отношении "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова, убившего двух девушек в Петрозаводске. Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил в целом без изменений приговор Верховного суда республики. Ипатов останется в тюрьме до конца жизни.

Арестовали по обвинению в коррупции бывшего министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова. Алексей Кайдалов и также бывший заместитель генерального директора аэропорта "Петрозаводск" Игорь Волчек обвиняются в получении взятки в сумме не менее 800 тысяч рублей от руководителя питерской компании, с которой аэропорт заключил 11-миллионный контракт на строительство площадки для специального транспорта предприятия. Кроме этого, следствие предъявило Кайдалову и Волчеку обвинение в получении еще одной взятки в миллион рублей. Эти деньги Волчеку в конце 2019 года дал один из питерских подрядчиков, участвовавших в реконструкции аэропорта. Расследование двух уголовных дел завершено.

В марте арестовали зампредседателя Петросовета Валерия Матвеева, которого обвинили в получении взятки от руководителей двух компаний за содействие в строительстве жилья. В обвинительном заключении фигурирует сумма взятки в размере 4 млн рублей. Матвеев заключил со следствием досудебное соглашение с признанием вины, в результате в декабре суд в Петрозаводске приговорил его к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 млн рублей.



фото: Николай Смирнов

Заключение Валерием Матвеевым досудебного соглашения привело к новому резонансному делу – 17 июля был арестован председатель Петросовета Геннадий Боднарчук. Следком Карелии обвиняет его в получении взятки в особо крупном размере – деньги в сумме 1,5 млн рублей Боднарчуку, по данным следствия, передал Матвеев. Арест Боднарчуку продлен до середины января 2021 года.

В связи с уголовным преследованием председателя Петросовета Геннадия Боднарчука проблемы возникли у известного карельского бизнесмена Леонида Белуги. Правоохранительные органы задержали его на 48 часов по подозрению в даче взятки Боднарчуку квартирой в ЖК "Свой берег", однако обвинение не предъявили и с ходатайством об аресте в суд обращаться не стали. Леонид Белуга остался на свободе.

В конце сентября Верховный суд Карелии приговорил поисковика Юрия Дмитриева к 13 годам лишения свободы по обвинению в действиях сексуального характера по отношению к его приемной дочери. Судья Верховного суда Алла Раць также отменила оправдательные решения городского суда Петрозаводска по ранее выдвинутым против Дмитриева обвинениям в детской порнографии и незаконном хранении оружия и направила уголовное дело исследователя сталинских репрессий на новое рассмотрение. Дело Дмитриева передали в Санкт-Петербург.

На какой стадии находится рассмотрения дела о гибели детей на Сямозере и как наказали гонщика Сортланда, совершившего смертельное ДТП в Петрозаводске, читайте здесь.