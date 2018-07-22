Грудь настоящая: Анна Семенович показала, какой была в 18 лет

Артистка порадовала поклонников архивными фотографиями.

"Новый год 1999. Навеяло, нам 18 лет, и весь мир ждёт и любит нас! Я тогда ещё каталась на коньках и не могла представить, сколько интересного мне приготовила жизнь!", — восторженно написала в своем микроблоге известная поп-исполнительница Анна Семенович.

На фото молодая Анна позирует со своей подругой фигуристкой Анастасией Гребенкиной. Поклонники Семенович отметили, что с юных лет певица мало изменилась — все тот же теплый взгляд и привлекательные женственные черты лица, пишет "Узнайвсе".

"Вы даже не изменились, как всегда прекрасны с лучезарной улыбкой", "Ой, такие щечки! Милашка такая", "Очень красивая женщина!", "Анютка! Какая ты трогательная кукла!", "Вообще не изменилась!", — пишут в комментариях.

Также многие пользователи отметили, что молодая Семенович очень похожа на американскую актрису и певицу Селену Гомес.

На этом ностальгия Анны не закончилась: певица также выложила милое фото с мамой.

"Мамулечка, любимая с днём рождения тебя! Ты у меня самая красивая, добрая и понимающая, будь счастлива и здорова. Люблю тебя очень", — подписала кадр звезда.