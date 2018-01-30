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Новости. Общество
13:19, 30 Января 2018

Грудинин раскритиковал "Платон"

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Кандидат на пост президента России от КПРФ Павел Грудинин раскритиковал систему "Платон", созданную правительством для взимания платы с большегрузных автомобилей.

В своем микроблоге в Twitter он заявил, что "политика бесконтрольного роста тарифов и ввод системы "Платон" уже поставили страну на грань выживания".

Система "Платон", по мнению правительства, должна была стать средством, способствующим стабильному развитию транспортной системы России.

Однако представители транспортной индустрии нововведение не оценили, уже прошло множество акций протеста против "Платона", пишет Infox.

Оператором системы "Платон" является компания "РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС), принадлежащей Игорю Ротенбергу. За свои услуги РТИТС получает из бюджета не менее 10,6 млрд рублей в год.

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Комментарии

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Беня
2018-01-30 18:24:34
Павел Николаич теперь как рот не откроет покритиковать, так сразу две рекламы делает: себе любимому и объекту критики (Платону, например). Пал Николаич, критикуйте активнее, такая возможность не дырявый асфальт, на дороге не валяется :)
stranger
2018-01-30 18:18:11
"Платон" - это компенсация браткам за спонсорскую помощь в проведение зимних Олимпийских игр в Сочи, на даче президента. Саму Олимпиаду, как всегда оплатил тягловый народ и до сих пор ещё расплачивается. Скоро Мундиаль - по понятием бабаларез для братков.
Zim
2018-01-30 18:06:22
А может прав Кир, что нельзя давать в обиду американцам наших русских олигархов и наших родных чиновников? Они, что у этих американцев воруют? Какое им до этого дело если нам самим это по барабану? Разве не обойдемся мы без их денег?
Если главный командир, позовёт в последний бой, дядя Вова, мы с тобой?
Беня
2018-01-30 18:20:56
Zim, а у самих американцев присказка есть " он конечно сукин сын, но это наш сукин сын". Так шо и кир и американцы правы в одном: своих лиходеев на кол надо сажать самим :)
Zim
2018-01-30 17:50:26
Для чего создан Платон? Для того чтобы порядок на дорогах навести или для того чтобы Ротенберги наживались? Может для того и другого? Но где конкурсы, тендеры, аукционы? Вопрос еще и в том, куда в результате идут основные денежные потоки, Ротенбергам или на наведение порядка?
dgin
2018-01-30 16:30:08
Так видимо умный он , Американец , . О каких млрд. речь то идет ? Сколько можно врать про этого кандидата . Миллиардеры все в санкционном списке америкосов . А Платон это чистая обдираловка грузоперевозчиков и населения через удорожание перевозимого товара.
Американец
2018-01-30 16:19:44
сам-то понял, что сказал? Типа такой умный, да? Миллиарды сокрыл от народа, да кто тебе поверит теперь, кроме ярых и ненавидящих Россию клоунов?
Алик
2018-01-30 15:54:14
"Платон" нужен был для очередного побора с народа,но уже в крупных масштабах,деньги с него догадываемся на чьи счета падают,после определённых "процедур", правда теперь Америка включила их в санкционный список, поздновато,но когда-то надо начинать было....отразилось опять всё на людях....
кир
2018-01-30 13:25:25
Вот она мессия! Верую, во истину верую. Не смешите, "государственники".
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