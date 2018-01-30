Грудинин раскритиковал "Платон"

Кандидат на пост президента России от КПРФ Павел Грудинин раскритиковал систему "Платон", созданную правительством для взимания платы с большегрузных автомобилей.

В своем микроблоге в Twitter он заявил, что "политика бесконтрольного роста тарифов и ввод системы "Платон" уже поставили страну на грань выживания".

Система "Платон", по мнению правительства, должна была стать средством, способствующим стабильному развитию транспортной системы России.

Однако представители транспортной индустрии нововведение не оценили, уже прошло множество акций протеста против "Платона", пишет Infox.

Оператором системы "Платон" является компания "РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС), принадлежащей Игорю Ротенбергу. За свои услуги РТИТС получает из бюджета не менее 10,6 млрд рублей в год.