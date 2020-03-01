Группа "Балаган Лимитед" выступила в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)

Концерт известного ансамбля прошел 1 марта в честь празднования Масленицы.

По информации городской администрации, во время народных гуляний на главной площади Петрозаводска собралось несколько тысяч человек.

Горожан и гостей столицы порадовали обширной развлекательной программой.

Московский ансамбль "Балаган Лимитед" приехал в Петрозаводск с концертом.

Коллектив исполнил популярные хиты: "Колечко", "Тик-так Ходики", "Че те надо?" и др.

Напомним, одна из участниц группы выступала со сломанной рукой.