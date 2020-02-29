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Участница группы "Балаган Лимитед" со сломанной рукой выступит в Петрозаводске

Новости. Общество
13:26, 01 Марта 2020
фото: © instagram.com/balaganlimited
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Концерт в честь празднования Масленицы начнется в 15.00, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Ансамбль "Балаган Лимитед" с хитом прошлых лет "Че те надо?" выступит в Петрозаводске уже в 15.00.

Сегодня на главной площади развернулось народное гулянье "Широкая Масленица – 2020".

На сцене выступят творческие эстрадные коллективы, солисты и ансамбль русской песни "Катюша". А в финале горожан порадуют московские артисты – российский музыкальный ансамбль "Балаган Лимитед". Столичный коллектив исполнит популярные хиты: "Колечко", "Тик-так Ходики", "Че те надо?" и др.

"Летим в Питер, оттуда в Петрозаводск. А ещё 2 часа назад выступали в Истре... Многие скажут – вот круто! Вот она жизнь артиста. Но никто из сегодняшних зрителей даже не догадался, что Алёна выступала с ... переломом руки! Снимая перед выходом специальную повязку. Так что все, кто хочет стать артистом, знайте: вышел на сцену – забудь о своих проблемах! Зритель пришёл наслаждаться твоей работой. Потому, пой и танцуй!", – написали несколько часов назад артисты в Instagram.

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