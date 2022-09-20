Группа из Петрозаводска выпустила альбом на «народные деньги»

ВИА Д.У.К. опубликовал в Сети альбом, выпущенный благодаря краудфандингу.

«Видимо, это последняя глава в истории проекта ВИА Д. У.К. Мы, наконец, выпустили альбом „Стены и улицы“ (16+), работа над которым началась много лет назад. Не будем говорить, почему так вышло. Зато будем говорить о том, что хочется поблагодарить тех, кто с самого начала был с нами и участвовал в краудфандинге, когда мы только приступали к записи пластинки. Все деньги ушли в музыку, не сомневайтесь!», — пишут в паблике группы.

Музыканты поблагодарили всех, кто помог выпустить альбом. Они его опубликовали в «ВКонтакте».

«Надеемся, что в эти ***** времена альбом для кого-то окажется глотком, а то и ушатом кислорода. В ближайшем будущем „Стены и улицы“ должны появиться в „Яндекс.Музыке“, VK-Music, Spotify и на других сервисах», — рассказали музыканты.