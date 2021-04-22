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Группа компаний «РКС-Петрозаводск» продолжает обновление автопарка

Новости. Общество
09:54, 23 Апреля 2021
фото: © «РКС-Петрозаводск»
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В АО «ПКС-Тепловые сети» поступило шесть новых автомобилей и экскаватор-погрузчик с гидромолотом.

Они заменят технику, купленную еще в начале 2000-х годов. На смену отработавшим свое фургонам пришли современные автомобили «ГАЗон-Next», «Газель-Next» и «УАЗ-Профи» специально оборудованные для удобства работы аварийных бригад.

Экскаватор-погрузчик ЕLaz пришел на замену экскаватору Volvo выпущенному 14 лет назад. За этот период основные узлы экскаватора Volvo работающего почти в круглосуточном режиме и при любых погодных условиях сильно износились и их замена обходится предприятию очень дорого, а сам экскаватор стал часто выходить из-за поломок в простой.

Легковые автомобили «Лада  Ларгус» заменят «Шевроле — Нива» 2006 и 2007 годов выпуска. Автомобили используются ежедневно для объезда автоматизированных котельных, насосных станций, тепловых камер, сдачи-приемки мест разрытий, для объезда мест работ мастерами и начальниками участков. Автомобили «Шевроле Нива» уже сильно изношены, имеют сквозную коррозию кузова, часто ломаются и проводить капитальный ремонт данных машин нецелесообразно ввиду высокой стоимости затрат на ремонт, сопоставимых со стоимостью новой машины.

Напомним, что в начале апреля в АО «ПКС-Водоканал» в работу ввели новую вакуумную машину и аварийно-ремонтный автомобиль.

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