890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Опубликованы доходы Владимира Путина за прошлый год 10
Сегодня 08:20
В Карелии разыскивают пропавшего несколько дней назад мужчину (ФОТО)
Сегодня 13:10
Карельский гинеколог назвал распространенные проблемы женского здоровья 1
Сегодня 12:51
Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко отчиталась о доходах за 2019 год 15
Сегодня 09:44
Частники "диктуют" городу в Карелии, как жить 7
Сегодня 15:00
В Карелии проходит многолюдный фестиваль Ruskeala Symphony (ФОТО) 9
Сегодня 13:21

Группа Little Big разочаровала фанатов новым клипом с участием Пухляша

Новости. Общество
21:40, 15 Августа 2020
фото: © Кадр из клипа Little Big "Tacos"
Загрузка...

Новый клип группы, которая должна была отправиться на Евровидение, разочаровал многих поклонников группы.

Клип "Tacos" с участием танцора Дмитрия "Пухляша" Красилова был опубликован накануне и за сутки набрал несколько миллионов просмотров, пишет издание "РИА Новости".

Видео можно посмотреть здесь.

Но фанаты расстроились из-за отсутствия креативных идей и запоминающейся музыки.

"Конвейер уже какой-то с постоянными попытками завируситься. Уже поднадоело, честно. Клип, может, и неплохой, но опять же – все это уже было, все эти странные костюмы и танцы для тиктока", – написала Narin Snow.
 
"Я люблю и уважаю команду Little Big, но я уже соскучилась по року и трешаку в ваших клипах. Но в любом случае я вас поддерживаю, и спасибо за старания", – добавила Софья Реутова.

"Плохая музыка. Может, пора вернуться к истокам? Ведь народную любовь вы заработали не этим. Что вы сказать этим творчеством хотите? Ни смысла, ни посыла, ни драйва. Пустота от и до. А картинка норм", – написал Михаил Соловьев.

"Раньше были песни зашибись по типу "Everyday I'm drinking" или "Life in da trash", теперь какие-то песни для мелких детей, не подумайте, что я вас хейчу, вашу группу я обожаю, но новые треки слушать просто невозможно. Я думаю, что многие со мной согласятся, что вам стоит попробовать заснять новый клип по теме старых песен", – добавил Al Azur.

"Творческий кризис налицо, нужен перерыв", – резюмировал fermer Future.

Little Big – русская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива – вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Группа должна была представлять Россию на международном музыкальном песенном конкурсе Евровидение-2020, который был отменен из-за коронавируса.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
13.08.2020, 14:24
Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
14.08.2020, 18:59
Мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске

Аналитика

14.08.2020 16:07
Обществоведение
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
Заведующий гинекологическим отделением Перинатального центра Карелии Олег Погодин о женском здоровье, "передовой" гинекологии, безграничных возможностях и семье врачей.
Карелию ждет жаркая политическая осень 4
13.08.2020 16:19
Суоярви в режиме постоянной готовности 2
12.08.2020 13:32
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 2
11.08.2020 09:20
Выплатить премию и залезть в кредит 17
10.08.2020 15:18
Вся аналитика

Чтиво

11.08.2020 16:00
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»