Группа Little Big разочаровала фанатов новым клипом с участием Пухляша

Новый клип группы, которая должна была отправиться на Евровидение, разочаровал многих поклонников группы.

Клип "Tacos" с участием танцора Дмитрия "Пухляша" Красилова был опубликован накануне и за сутки набрал несколько миллионов просмотров, пишет издание "РИА Новости".

Видео можно посмотреть здесь.

Но фанаты расстроились из-за отсутствия креативных идей и запоминающейся музыки.



"Конвейер уже какой-то с постоянными попытками завируситься. Уже поднадоело, честно. Клип, может, и неплохой, но опять же – все это уже было, все эти странные костюмы и танцы для тиктока", – написала Narin Snow.



"Я люблю и уважаю команду Little Big, но я уже соскучилась по року и трешаку в ваших клипах. Но в любом случае я вас поддерживаю, и спасибо за старания", – добавила Софья Реутова.

"Плохая музыка. Может, пора вернуться к истокам? Ведь народную любовь вы заработали не этим. Что вы сказать этим творчеством хотите? Ни смысла, ни посыла, ни драйва. Пустота от и до. А картинка норм", – написал Михаил Соловьев.



"Раньше были песни зашибись по типу "Everyday I'm drinking" или "Life in da trash", теперь какие-то песни для мелких детей, не подумайте, что я вас хейчу, вашу группу я обожаю, но новые треки слушать просто невозможно. Я думаю, что многие со мной согласятся, что вам стоит попробовать заснять новый клип по теме старых песен", – добавил Al Azur.



"Творческий кризис налицо, нужен перерыв", – резюмировал fermer Future.



Little Big – русская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива – вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Группа должна была представлять Россию на международном музыкальном песенном конкурсе Евровидение-2020, который был отменен из-за коронавируса.