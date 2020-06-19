Группа разминирования уничтожила около 70 мин, снарядов и гранат, обнаруженных в лесу в Карелии

Сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы уничтожили найденные поисковиками в Пряжинском районе мины и снаряды времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в Пряжинском районе были изъяты и уничтожены 67 взрывоопасных предметов времен ВОВ.



Так, по информации оперативных дежурных Карельской республиканской поисково-спасательной службы, 18 июня саперы из петрозаводского отряда выезжали в Пряжинский район для изъятия 38 артиллерийских снарядов калибром 20, 76 и 125 мм, 10 минометных мин калибром 82 и 122 мм и 19 гранат. Снаряды времен войны обнаружили в лесном массиве на высоте 168,5 метров работники организации, занимающиеся поиском не захороненных останков красноармейцев.



Обычно выезды на такие мероприятия выполняются спасателями по заявкам полиции района. Сотрудники органов правопорядка первыми выезжают на место обнаружения взрывоопасного предмета, где устанавливают обстоятельства находки, после чего обращаются за помощью к саперам.