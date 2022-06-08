Групповое ДТП произошло на Гоголевском мосту в Петрозаводске

В столице Карелии произошла дорожная авария на Гоголевском мосту, в результате которой на магистрали образовалась автомобильная пробка.

В среду, 15 июня, на Гоголевском мосту в Петрозаводске столкнулись три автомобиля. Информацию о ДТП подтвердили в Госавтоинспекции Карелии.

В ГИБДД не сообщили подробности аварии. На месте работают инспекторы.

В районе Гоголевского моста образовалась автомобильная пробка.