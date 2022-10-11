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Групповое ДТП произошло на перекрестке в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
07:00, 25 Октября 2022
фото: Кадр из видео

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На улице Гоголя столкнулись два автомобиля, один из которых отбросило на третью машину.

В минувший понедельник, 24 октября, в 15.13 на улице Гоголя, в районе пересечения с улицей Анохина, столкнулись три автомобиля, сообщает ДТП ПТЗ.

Машины двигались по улице Гоголя во встречных направлениях. ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, когда один из участников аварии совершал левый поворот на улицу Анохина. В это же время второй автомобиль двигался по улице Гоголя в прямом направлении.

От встречного столкновения машину, водитель которой поворачивал, отбросило назад на двигающийся за ним легковой автомобиль.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объектив видеокамеры компании «Ситилинк».

Ранее сообщалось, легковушку жестко выбросило в кювет на севере Карелии, пострадала женщина.

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