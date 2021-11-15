Групповое ДТП с участием двух легковых машин и лесовоза произошло под Петрозаводском

На подъезде к Петрозаводску столкнулись два легковых автомобиля и лесовоз: в ДТП несколько пострадавших.

Авария произошла сегодня в районе 18 часов 45 минут. На участке подъезда к Петрозаводску от автодороги «Кола» столкнулись автомобили «Chevrolet Lanos», «Škoda Yeti» и лесовоз «Volvo» с прицепом. ДТП произошло вблизи поворота на Верховье. Об этом «Столице на Онего» сообщили в ГИБДД.

По предварительным данным Госавтоинспекции, в аварии пострадали четверо человек. Все они находились в «Chevrolet Lanos». По предварительным данным МЧС, предоставленным изданию, пострадавших пятеро, они доставлены в больницу. Погибших в ДТП нет, сообщили в министерстве.

На место групповой аварии выезжали 12 спасателей на шести единицах техники. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства дорожного происшествия выясняются.