Грузовик раздавил женщину, выбежавшую на дорогу в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО)

На пешеходном переходе на Ключевой водитель Камаза переехал женщину, которая неожиданно вышла на дорогу перед машиной, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня утром, 25 сентября в 10.47, на пешеходном переходе на Ключевой у школы №33 женщина вышла на пешеходный переход из-за машины и стала переходить дорогу перед близко стоящим грузовиком.

Водитель не заметил женщину и начал движение. В результате женщина оказалась под колесами.

По информации ГИБДД Петрозаводска, горожанка получила травмы и была госпитализирована.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.