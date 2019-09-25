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Новости. Происшествия
12:09, 25 Сентября 2019

Грузовик раздавил женщину, выбежавшую на дорогу в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО)

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На пешеходном переходе на Ключевой водитель Камаза переехал женщину, которая неожиданно вышла на дорогу перед машиной, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня утром, 25 сентября в 10.47, на пешеходном переходе на Ключевой у школы №33 женщина вышла на пешеходный переход из-за машины и стала переходить дорогу перед близко стоящим грузовиком.

Водитель не заметил женщину и начал движение. В результате женщина оказалась под колесами.

По информации ГИБДД Петрозаводска, горожанка получила травмы и была госпитализирована.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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Комментарии

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Наталья Шлотова
2019-09-25 14:53:30
Люди продолжают стоять на остановке как ни в чем не бывало..ужас((
burumba
2019-09-25 14:44:24
Виноват, тот кто отвечает за организацию движения в Петрозаводске. Таких ПП быть не должно. Лучше бы тут поставили кнопочный светофор, чем устроили то, что сейчас на древлянке.
ppppp
2019-09-25 14:40:22
Бабуля попала в мертвую зону. Кто виноват и что делать? Конечно водитель. Ибо останавливаться перед пешеходным переходом надо за 5 метров. А Вольво уже находился в пределах пешеходного перехода, и надо было продолжать движение, а не останавливаться.
grisha
2019-09-25 14:22:54
Не каждый самосвал является КАМАЗом. В данном случае- Вольво.
zanoza
2019-09-25 13:20:02
И опять ДТП на зебре! Это уже система!
ANT
2019-09-25 12:59:55
Водила конечно виноват, он уступил автобусу возможность отъехать, а бабку не заметил. Здесь ещё вопрос к тому дебилу, который пешеходник в остановку нарисовал :-(
Dredd
2019-09-25 13:25:21
ANT, на Заводской пешеходник сделан перед автобусной остановкой!Каждый день еду на работу и ужасаюсь, когда люди выходят на дорогу из-за стоящего автобуса. Рано или поздно это приведет к печальным последствиям, как и в этом случае.
кир
2019-09-25 12:47:25
В автошколе не учили как трогаться, когда стоишь в двух метрах от перехода? Только казнить.
сергей
2019-09-25 12:21:16
а ведь там был светофор
Гость
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