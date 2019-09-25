Грузовик раздавил женщину, выбежавшую на дорогу в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО)

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На пешеходном переходе на Ключевой водитель Камаза переехал женщину, которая неожиданно вышла на дорогу перед машиной, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
Сегодня утром, 25 сентября в 10.47, на пешеходном переходе на Ключевой у школы №33 женщина вышла на пешеходный переход из-за машины и стала переходить дорогу перед близко стоящим грузовиком.
Водитель не заметил женщину и начал движение. В результате женщина оказалась под колесами.
По информации ГИБДД Петрозаводска, горожанка получила травмы и была госпитализирована.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
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