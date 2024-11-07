Грузовик смертельно ранил дорожника и травмировал водителя, снеся три легковушки на трассе в Карелии

ДТП со смертельным исходом произошло в Лоухском районе.
Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП в Лоухском районе, сообщили в телеграм-канале полиции Карелии.
Смертельная авария произошла утром в пятницу, 8 ноября, около 10.00 на 960 километре автодороги «Кола», где проводились дорожные работы.
По предварительной информации Госавтоинспекции Карелии, большегруз SITRAK наехал на три стоящие под запрещающий сигнал светофора легковые автомашины.
В результате ДТП был травмирован 54-летний водитель Лада Ларгус, его госпитализировали.
Один автомобиль наехал на 30-летнего мужчину, который выполнял дорожные работы. Вследствие травм, полученных при наезде, дорожник погиб, сообщили в источнике.
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