Грузовик вылетел на тротуар в Петрозаводске (ВИДЕО)

Грузовой автомобиль по неизвестной причине вылетел с проезжей части на пешеходную зону.

Инцидент произошел 15 октября на пересечении улицы Лыжной и Ключевского шоссе в Петрозаводске. Грузовой автомобиль вылетел с дороги на тротуар в районе железнодорожного моста. Видно, как на ходу машина задевает светафор с дорожным знаком. Водитель смог остановить автомобиль рядом с ближайшей остановкой общественного транспорта.

Момент происшествия зафиксировала камера наружного наблюдения "Сампо.ру". Ролик размещен в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"Грузовик снес ограждение и прокатился по тротуару", - написал автор поста.

Ранее сообщалось, что водитель на полном ходу сбил пешехода на "зебре" в центре Петрозаводска.