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Грузовик вылетел на тротуар в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:09, 17 Октября 2020
фото: Камера наблюдения "Сампо.ру" / скриншот
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Грузовой автомобиль по неизвестной причине вылетел с проезжей части на пешеходную зону.

Инцидент произошел 15 октября на пересечении улицы Лыжной и Ключевского шоссе в Петрозаводске. Грузовой автомобиль вылетел с дороги на тротуар в районе железнодорожного моста. Видно, как на ходу машина задевает светафор с дорожным знаком. Водитель смог остановить автомобиль рядом с ближайшей остановкой общественного транспорта.

Момент происшествия зафиксировала камера наружного наблюдения "Сампо.ру". Ролик размещен в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"Грузовик снес ограждение и прокатился по тротуару", - написал автор поста.

Ранее сообщалось, что водитель на полном ходу сбил пешехода на "зебре" в центре Петрозаводска.

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