Водитель на полном ходу сбил пешехода на "зебре" в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

На пешеходном переходе в центре столицы Карелии был сбит пешеход.

В субботу, 17 октября, на пешеходном переходе на пересечении улиц Гоголя и Анохина был сбит пешеход. ЧП произошло в 10:23.

Водитель сбил мужчину на полном ходу. Пешеход остался лежать на земле, согнувшись от боли. К пострадавшему подошли очевидцы наезда.

В Госавтоинспекции сообщили "Столице на Онего", что пешеход не пострадал. Водитель, по информации ГИБДД, остановился, на него составлен материал за непропуск пешехода.

Момент наезда на пешехода был зафиксирован камерой наружного наблюдения компании "Ситилинк".

Ранее сообщалось, что поезд сбил неизвестное дикое животное на путях в Карелии.