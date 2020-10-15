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Поезд сбил неизвестное дикое животное на путях в Карелии

Новости. Общество
16:52, 16 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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В Карелии проводится проверка по факту гибели дикого животного на железнодорожных путях, сообщили в Петрозаводском линейном отделе МВД России на транспорте.

Диспетчер железной дороги сообщил сотрудникам транспортной полиции Карелии о том, что на перегоне Маткаселькя - Янисярви в Питкярантском районе на железнодорожной насыпи обнаружены останки погибшего животного.

В ходе проверки полицейские выяснили, что животное погибло от травм, полученных при столкновении с поездом. Задержки в движении поездов допущено не было.

В настоящее время сотрудники Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку по факту гибели животного. Установить после столкновения с поездом, кто из лесных жителей погиб на путях, пока не смогли. Останки туши погибшего животного направлены на исследование для определения его вида.

Как отметили в транспортной полиции, это не единичный случай гибели диких животных в результате травмирования железнодорожным составом. Чаще всего несчастные случаи происходят в весенне-осенний период. В прошлом году на перегоне Маткаселькя - Янисярви в результате несчастного случая погибла лосиха и два лося.

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Комментарии

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Ткачев
2020-10-16 17:12:56
Надеюсь машинист заплатит штраф.
Os
2020-10-16 17:06:31
Снежный человек, у них там популяция.
кир
2020-10-16 17:05:36
Зачем?
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