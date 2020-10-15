Поезд сбил неизвестное дикое животное на путях в Карелии

В Карелии проводится проверка по факту гибели дикого животного на железнодорожных путях, сообщили в Петрозаводском линейном отделе МВД России на транспорте.

Диспетчер железной дороги сообщил сотрудникам транспортной полиции Карелии о том, что на перегоне Маткаселькя - Янисярви в Питкярантском районе на железнодорожной насыпи обнаружены останки погибшего животного.

В ходе проверки полицейские выяснили, что животное погибло от травм, полученных при столкновении с поездом. Задержки в движении поездов допущено не было.

В настоящее время сотрудники Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку по факту гибели животного. Установить после столкновения с поездом, кто из лесных жителей погиб на путях, пока не смогли. Останки туши погибшего животного направлены на исследование для определения его вида.

Как отметили в транспортной полиции, это не единичный случай гибели диких животных в результате травмирования железнодорожным составом. Чаще всего несчастные случаи происходят в весенне-осенний период. В прошлом году на перегоне Маткаселькя - Янисярви в результате несчастного случая погибла лосиха и два лося.