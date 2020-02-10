Грузовикам перекрыли движение из-за непогоды на "Коле"

До улучшения погодных условий ограничено движение для грузовых транспортных средств на автодороге Санкт-Петербург с 1149 -1272 км, сообщили в ФКУ Упрдор "Кола".

Во вторник, 11 февраля, с 7.00 будет перекрыто движение в Мурманской области.



Непогоду можно переждать на специальных автостоянках: 1148 км, 1154 км, 1166 км, 1176 км, 1203 км, 1213 км, 1220 км, 1238 км, 1245 км, 1265 км.



Водителей просят при планировании маршрута учитывать данную информацию.

Ранее сообщалось, что ветер будет бушевать в тринадцати районах Карелии.