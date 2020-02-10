Ветер будет бушевать в тринадцати районах Карелии

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Новости. Погода
15:50, 10 Февраля 2020
фото: © EPA/FRANK RUMPENHORST
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О приближении непогоды предупреждает МЧС Карелии

По информации Карельского ЦГМС, в течение суток 11 февраля местами по республике, преимущественно по южным и восточным районам, сохранится юго-западный, южный ветер с порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть 13 из 18 муниципальных округов - Петрозаводск, Беломорский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский муниципальные районы.
Непогода обойдет стороной Калевальский, Муезерский, Лоухский, Суоярвский районы и Костомукшу.

Существует вероятность (0,4) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

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