Грузовики раскидало по трассе в результате страшной аварии под Петрозаводском (ВИДЕО)

На федеральной трассе «Кола» утром 27 августа произошло столкновение двух грузовых автомобилей, по предварительной информации, есть жертвы.

Утром 27 августа, в 06.12 на федеральной трассе «Кола» в районе поворота на поселок Мелиоративный произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Информация об этом появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По одной из версий, седельный тягач с полуприцепом двигался в сторону Санкт-Петербурга. Грузовой фургон — в сторону Мурманска.

В результате ДТП грузовики раскидало в разные стороны, при этом фургон опрокинулся. Транспортные средства получили механические повреждения.

По свидетельствам очевидцев — есть жертвы.

Для ликвидации последствий аварии привлекались пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска, всего девять человек и три единицы техники.

Видео: Игорь Джи / ВК