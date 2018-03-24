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Новости. Происшествия
11:30, 24 Марта 2018

Грузовой поезд сошел с рельсов в Мурманской области

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В соседнем с Карелией регионе произошел сход грузовых вагонов с рельсов, повреждены пути, сообщили в РЖД.

Сход вагонов произошел близ железнодорожной станции Выходной в Мурманской области, сообщает региональный глава МЧС.

Инцидент произошел 23 марта в 23.31 на 1425 километре участка Октябрьской железной дороги.

По уточненным данным, всего с путей сошло десять вагонов.
В результате происшествия пострадавших нет, пути повреждены, но на движение пассажирских поездов происшествие на данный момент не влияет.

На место направлен восстановительный поезд со станции Мурманск. Специалисты предпринимают всевозможные усилия для скорейшего устранения последствий.

Причины произошедшего выясняются.

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