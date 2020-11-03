Губернатор Калужской области в День народного единства лично возил врачей на вызовы

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в День народного единства за рулем служебной машины лично доставил врачей городской больницы на вызовы к пациентам.

Об этом он в среду сообщил в своем Telegram-канале, пишет ТАСС.

"Сегодня День народного единства, мы отмечаем его в сложное время, вы видите, что происходит вокруг <...>, но народы России всегда умели объединяться и для благих дел, и для борьбы с угрозой. Поэтому сегодня мы решили, как и многие калужане, подставить плечо нашим врачам, медикам, взяли еще одну машину из служебного автопарка и поедем сейчас в больницу, чтобы помочь врачам добраться по вызовам к пациентам", - сообщил Шапша в размещенном видеообращении, по завершении которого он сел за руль автомобиля.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе региона, Шапша лично решил помочь врачам Калужской городской больницы №5. Предварительно глава региона прошел инструктаж и получил средства индивидуальной защиты, во время объезда были соблюдены все меры предосторожности.

"Ранее мы выделили дополнительный автотранспорт из парка правительства для медучреждений региона. Я посчитал, что важно не только оказывать формальную поддержку в виде машин или иных ресурсов, но и лично оказаться внутри среды, прочувствовать работу наших медиков, принять личное участие в этом", - привели в пресс-службе слова губернатора.

Ранее калужские власти ввели на территории области режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также приостановили проведение публичных мероприятий с численностью участников более 50 человек. Кроме того, в регионе продолжает действовать "масочный" и "перчаточный" режимы, отменены оздоровительные смены в организация отдыха вне зависимости от количества участников до особого распоряжения.

По данным оперативного штаба, в Калужской области за минувшие сутки зарегистрировано 125 новых случаев коронавирусной инфекции, число заболевших с начала пандемии достигло 12 416 человек. Выздоровели 9 465 пациентов, умерли 86.