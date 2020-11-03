Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Сотрудник ГИБДД на руках вынес ребенка с места ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
Сегодня 11:20
В День народного единства власти Петрозаводска презентовали клип "Марьяне" (ВИДЕО) 3
Сегодня 11:34
Еще одна пожилая пациентка с коронавирусом скончалась в госпитале в Карелии
Сегодня 08:58
В Карелии достигнут абсолютный рекорд по заражению коронавирусом за сутки – 149 человек 5
Сегодня 14:01
Житель Кондопоги отмахнулся от сотрудницы банка и перевел мошенникам 369 тысяч рублей 1
Сегодня 12:20
Вирусолог рассказал, когда улучшится ситуация с COVID-19 1
03.11.2020 21:05

Губернатор Калужской области в День народного единства лично возил врачей на вызовы

Новости. Общество
19:38, 04 Ноября 2020
фото: Пресс-служба правительства Калужской области
Загрузка...

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в День народного единства за рулем служебной машины лично доставил врачей городской больницы на вызовы к пациентам.

Об этом он в среду сообщил в своем Telegram-канале, пишет ТАСС.

"Сегодня День народного единства, мы отмечаем его в сложное время, вы видите, что происходит вокруг <...>, но народы России всегда умели объединяться и для благих дел, и для борьбы с угрозой. Поэтому сегодня мы решили, как и многие калужане, подставить плечо нашим врачам, медикам, взяли еще одну машину из служебного автопарка и поедем сейчас в больницу, чтобы помочь врачам добраться по вызовам к пациентам", - сообщил Шапша в размещенном видеообращении, по завершении которого он сел за руль автомобиля.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе региона, Шапша лично решил помочь врачам Калужской городской больницы №5. Предварительно глава региона прошел инструктаж и получил средства индивидуальной защиты, во время объезда были соблюдены все меры предосторожности.

"Ранее мы выделили дополнительный автотранспорт из парка правительства для медучреждений региона. Я посчитал, что важно не только оказывать формальную поддержку в виде машин или иных ресурсов, но и лично оказаться внутри среды, прочувствовать работу наших медиков, принять личное участие в этом", - привели в пресс-службе слова губернатора.

Ранее калужские власти ввели на территории области режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также приостановили проведение публичных мероприятий с численностью участников более 50 человек. Кроме того, в регионе продолжает действовать "масочный" и "перчаточный" режимы, отменены оздоровительные смены в организация отдыха вне зависимости от количества участников до особого распоряжения.

По данным оперативного штаба, в Калужской области за минувшие сутки зарегистрировано 125 новых случаев коронавирусной инфекции, число заболевших с начала пандемии достигло 12 416 человек. Выздоровели 9 465 пациентов, умерли 86.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.10.2020, 06:40
Коллеги умершего 41-летнего врача БСМП Петрозаводска назвали причину смерти
01.11.2020, 12:21
Петрозаводчане интересуются у властей Петрозаводска, есть ли какая-либо логика при установке ограждений
28.10.2020, 10:00
Тренды в интерьере 2020
28.10.2020, 13:18
Сегодня в Петрозаводске скоропостижно скончался талантливый музыкант Дмитрий Демин
02.11.2020, 10:28
Появились кадры с места страшного ДТП в Петрозаводске, где погибли три человека (ФОТО)
01.11.2020, 11:16
Скоропостижно скончался бывший начальник полиции Петрозаводска Сергей Самсонов

Аналитика

02.11.2020 11:17
Обществоведение
Батюшка, наденьте маску! 6
Карельское духовенство Русской православной церкви игнорирует обязательный масочный режим.
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
30.10.2020 16:40
Движение вверх
30.10.2020 15:25
Как прожить без денег: лучшие сервисы для безналичных платежей
30.10.2020 11:27
"Мутная" запись 14
29.10.2020 13:27
Вся аналитика

Чтиво

03.11.2020 11:40
Личное мнение
Почему молодежь не хочет заводить детей 7
Почему представители современной молодежи все чаще и чаще заявляют о своей неготовности заводить потомство, рассказала медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щеголева.
"Меняют самостоятельных на послушных" 4
30.10.2020 17:33
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго" 3
27.10.2020 12:58
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»