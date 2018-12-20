Губернатор Новгородской области отказался от повышения зарплаты

Новости по теме
Загрузка...
Обратят ли на это внимание в руководстве Карелии?
Накануне Нового года губернатор Новгородской области Андрей Никитин отказался от повышения своей зарплаты, хотя имел на него законное право. Дело в том, что в Новгородской области размер базового денежного вознаграждения губернатора установлен в размере денежного вознаграждения федерального министра, а по указу президента страны с января 2019 года жалованье российского министра повышается на 4%. Однако Никитин решил "заморозить" свою зарплату на прежнем уровне, и областная дума поддержала в этом главу региона.
В Карелии ситуация с денежным содержанием первого лица региона выглядит ровно наоборот. Читайте подробнее – в статье "Его пример другим наука"
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
19.12.2018, 15:08
13.12.2018, 17:19
14.12.2018, 14:37
16.12.2018, 11:37
19.12.2018, 12:48
15.12.2018, 10:46
Аналитика
Сегодня 12:45
Обществоведение
"Столица на Онего" разбиралась в ситуации с записью детей в первые классы школ Петрозаводска.
19.12.2018 15:52
19.12.2018 12:48
17.12.2018 10:45
14.12.2018 14:37
Чтиво
Сегодня 12:58
Личное мнение
Обратят ли в Карелии внимание на поступок новгородского губернатора?
Сегодня 11:32
14.12.2018 12:32
14.12.2018 09:46
Медиа
18.12.2018 16:19
Опрос
Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?
Комментарии