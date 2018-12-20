Губернатор Новгородской области отказался от повышения зарплаты

Обратят ли на это внимание в руководстве Карелии?

Накануне Нового года губернатор Новгородской области Андрей Никитин отказался от повышения своей зарплаты, хотя имел на него законное право. Дело в том, что в Новгородской области размер базового денежного вознаграждения губернатора установлен в размере денежного вознаграждения федерального министра, а по указу президента страны с января 2019 года жалованье российского министра повышается на 4%. Однако Никитин решил "заморозить" свою зарплату на прежнем уровне, и областная дума поддержала в этом главу региона.

В Карелии ситуация с денежным содержанием первого лица региона выглядит ровно наоборот. Читайте подробнее – в статье "Его пример другим наука"