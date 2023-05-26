Губернатор Тюменской области поблагодарил десантников из Карелии за помощь в тушении лесных пожаров

Вчера вернулись домой сорок девять карельских пожарных.

Губернатор Тюменской области Александр Моор высоко оценил профессионализм работников парашютно-десантной пожарной службы Карельского центра авиалесоохраны, сообщили в Минприроды Карелии.

Он поблагодарил Главу Карелии Артура Парфенчикова за помощь в тушении лесных пожаров на территории Тюменской области: «От имени Тюменской области и от себя лично выражаю Вам искреннюю признательность за оказанное содействие в тушении природных пожаров на территории нашего региона. Работники парашютно-десантной пожарной службы АУ РК „Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов“ проявили настоящее мужество в борьбе с природной стихией и показали высокий профессионализм».

Напомним, губернатор Тюменской области обратился 7 мая к Главе Республики Карелия Артуру Парфенчикову, после чего в Тюмень на помощь в тушении лесных пожаров было направлено 49 специалистов Карельского центра охраны лесов. Сейчас обстановка в регионе стабилизировалась, и 1 июня карельские пожарные вернулись домой.