Губернатора Пензенской области задержали по делу о взятке в 31 млн рублей

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взяточничестве.

Как сообщается на сайте Следком РФ, МВД возбудило уголовное дело против Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и других фигурантов.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки на сумму не менее 31 миллиона рублей. Взамен группе компаний "Биотэк" были обещаны конкурентные преимущества при заключении госконтрактов, связанных с закупкой лекарств и медицинских изделий для медучреждений Пензенской области.

У Белозерцева, Шпигеля и других подозреваемых прошли обыски. Вскоре им предъявят обвинения. Следствие намерено просить суд об аресте задержанных, пишет РИА Новости.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, всего по этому делу задержаны шесть человек.

Группа компаний "Биотэк" специализируется на разработке и производстве современных лекарственных средств, а также на оптовой и розничной продаже отечественной и зарубежной фармацевтической продукции.