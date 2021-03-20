Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Водитель "маршрутки" в Петрозаводске не пропустил "скорую", она вылетела с дороги (ВИДЕО) 3
20.03.2021 15:43
Сын экс-губернатора Карелии претендует на должность зампредседателя Верховного суда 14
20.03.2021 16:19
Изменились правила предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска 1
20.03.2021 21:40
Ментальные нарушения и СИЗО: омбудсмен назвала главные проблемы с правами человека в Карелии 13
20.03.2021 15:08
В Петрозаводске неадекватный пешеход кружился по перекрестку, убегая от машин (ВИДЕО) 3
Сегодня 08:42
ГИБДД Карелии заверила, что наказывает не только водителей, но и пешеходов
20.03.2021 16:09
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии 50
20.03.2021 20:32

Губернатора Пензенской области задержали по делу о взятке в 31 млн рублей

Новости. Общество
11:58, 21 Марта 2021
фото: пресс-служба губернатора и правительства Пензенской области / РИА Новости
Загрузка...

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взяточничестве.

Как сообщается на сайте Следком РФ, МВД возбудило уголовное дело против Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и других фигурантов.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки на сумму не менее 31 миллиона рублей. Взамен группе компаний "Биотэк"  были обещаны конкурентные преимущества при заключении госконтрактов, связанных с закупкой лекарств и медицинских изделий для медучреждений Пензенской области.

У Белозерцева, Шпигеля и других подозреваемых прошли обыски. Вскоре им предъявят обвинения. Следствие намерено просить суд об аресте задержанных, пишет РИА Новости.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, всего по этому делу задержаны шесть человек.

Группа компаний "Биотэк" специализируется на разработке и производстве современных лекарственных средств, а также на оптовой и розничной продаже отечественной и зарубежной фармацевтической продукции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ванёк
2021-03-21 13:19:46
Нашего хрен губера арестуешь , не пальцем деланный прокурор , всё по закону обставит . .
театральный критик
2021-03-21 12:54:26
Холеный чинуша, породистый. Наш то попроще : замахнет стопку чачи, рыбником закусит и сидит себе спокойно в спортивках у костра песенки под гитару поет. :)
Ванёк
2021-03-21 13:18:44
театральный критик, и похер всё , Супер .
бюджет
2021-03-21 12:53:27
значит правильно я понимаю устройство мира. Холдинг (мировое правительство) приватизировал некоторые заводы (страны) на которых назначили начальников цехов (олигархов): газового, нефтяного, металлургического, химического, алмазного. А губеров назначили начальниками профсоюза на территории, что бы следили за социалкой, другого не доверяют. Вот Губеры социалку и пилят.
кир
2021-03-21 13:22:43
бюджет, какой масштаб! Офф завидует местечковой завистью.
бюджет
2021-03-21 13:17:23
бюджет, "... на которые назначила директоров (президентов) , а директор назначил начальников цехов (олигархов)....." . Так же все было.
кир
2021-03-21 12:31:46
Самобытные завидуют черной завистью.
Grek
2021-03-21 12:29:20
У нас то когда по графику аресты ??????????????????7
кир
2021-03-21 12:48:23
Grek, зачем много знаков? Или под кайфом и великий как офф со справкой?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2021, 18:57
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
14.03.2021, 11:17
Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)
15.03.2021, 06:40
Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
18.03.2021, 10:30
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
14.03.2021, 12:33
Жители Петрозаводска вызвали полицию на место массовой вырубки деревьев в центре города (ФОТО)

Аналитика

20.03.2021 10:37
Обществоведение
"Мусорная реформа": Перезагрузка 5
Инвестор приступает к реализации в Карелии масштабного проекта по строительству полигона и мусороперебатывающего комплекса, а регооператор "Автоспецтранс" займется самостоятельной транспортировкой мусора.
Автомобили по цене металлолома 13
19.03.2021 10:20
"Я имею право сказать: "Спокойной ночи!" 10
18.03.2021 15:50
"Мы отвыкли от того, что политика может быть непредсказуемой" 9
18.03.2021 11:45
"У меня тут что-то выросло, надо что-то с этим делать"
17.03.2021 14:10
Вся аналитика

Чтиво

18.03.2021 16:30
Без политики
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Что горожане хотят видеть в III очереди ТРК "ЛОТОС PLAZA": составили рейтинг идей
18.03.2021 16:20
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
15.03.2021 15:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»