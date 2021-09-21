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Губернаторы на 5 лет: в Госдуму внесли законопроект о региональной власти

Новости. Политика
20:30, 27 Сентября 2021
фото: © Марат Абулхатин / фотослужба Госдумы РФ / ТАСС

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Согласно документу, полномочия главы региона и законодательного органа субъекта РФ составят пять лет и будет снят запрет для губернаторов избираться на более чем два срока подряд.

Как сообщает ТАСС, Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в понедельник внесли в нижнюю палату проект нового закона о региональной власти. Об этом сообщила пресс-служба думского комитета по госстроительству.

«Сегодня в Государственную думу внесен проект нового закона о региональной власти, подготовленный во исполнение обновленных положений конституции — проект федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.

В случае принятия, основная часть положений законопроекта вступит в силу с 1 июня 2022 года, однако его отдельные главы, в том числе общие положения, нормы о сроке рассылки законопроектов и о государственном контроле, вступят в силу со дня официального опубликования закона. Главы, регулирующие полномочия субъектов РФ и определяющие экономическую основу их деятельности, предполагаются ко вступлению в силу с 1 января 2023 года.

Законопроектом о региональной власти предусмотрен механизм ответственности депутатов заксобраний, вплоть до освобождения от должности.

Кроме того, вводится специальная статья о порядке внесения регионами законопроектов в Госдуму, что, по мнению авторов законопроекта, позволит унифицировать законодательную процедуру. Также законопроект «с учетом региональной практики» перечень субъектов права законодательной инициативы в региональных парламентах дополняет прокурорами субъектов РФ.

Срок полномочий главы региона и законодательного органа субъекта РФ составит пять лет.

Внесенный в Думу законопроект также снимает запрет для губернаторов избираться на более чем два срока подряд.

Помимо этого, как пояснили ТАСС в пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству, законопроектом предусмотрена возможность президента прекращать полномочия глав субъектов РФ в связи с утратой доверия по любым основаниям. Сейчас сделать это можно только в случае выявления фактов коррупции или конфликта интересов.

«Мы говорим, что если утрачено доверие, то это является основанием для освобождения от должности. Если президент утратил доверие к губернатору, то вряд ли какая-то работа получится, само по себе это является основанием — утрата доверия», — пояснил ТАСС глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, другой автор законопроекта Павел Крашенинников. По его словам, не нужно будет ждать расследований, заключений.

Документом также предусмотрены выговоры и предупреждения главам субъектов РФ со стороны президента. Глава региона после его отрешения президентом РФ от должности пять лет не сможет претендовать на пост руководителя региона.

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Комментарии

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Андрей Власков
2021-09-27 20:44:45
Называется, стареем вместе с Президентом и сидим до смерти .
Off
2021-09-27 20:40:24
Закреплять за губернии усадьбы и деревеньки с крепостными...дружину свою ..да девок румяных в горничные. А чо? Пущай кормются с вотчины)))
Гость
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