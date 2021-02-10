Гуманитарный центр сгорел в районе Карелии (ФОТО)

В Лахденпохье пожар уничтожил гуманитарный центр.

Как сообщили в МЧС Карелии, в минувшую среду, 10 февраля, в 19.23 в Лахденпохье на улице Советской,16 произошел пожар в нежилом здании.

К ликвидации огня привлекались пожарно-спасательные подразделения Лахденпохского и Сортавальского района (15 чел., 5 ед. техники).

Пожар удалось потушить только к ночи, в 1.00. На пожаре никто не пострадал.

В паблике "Лахденпохья-Навсегда" уточнили, что сгорело не заброшенное здание, а гуманитарный центр, принадлежавший верующим людям. В помещении хранились вещи, которые были предназначены для помощи нуждающимся.

"В гуманитарном центре - горе. Горе у людей верующих", - написано в комментарии к фото с места пожара.