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Гуманитарный центр сгорел в районе Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
10:10, 11 Февраля 2021
фото: паблик "Лахденпохья - Навсегда"
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В Лахденпохье пожар уничтожил гуманитарный центр.

Как сообщили в МЧС Карелии, в минувшую среду, 10 февраля, в 19.23 в Лахденпохье на улице Советской,16 произошел пожар в нежилом здании.

К ликвидации огня привлекались пожарно-спасательные подразделения Лахденпохского и Сортавальского района (15 чел., 5 ед. техники).

Пожар удалось потушить только к ночи, в 1.00. На пожаре никто не пострадал.

В паблике "Лахденпохья-Навсегда" уточнили, что сгорело не заброшенное здание, а гуманитарный центр, принадлежавший верующим людям. В помещении хранились вещи, которые были предназначены для помощи нуждающимся.

"В гуманитарном центре - горе. Горе у людей верующих", - написано в комментарии к фото с места пожара.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-02-11 11:18:39
У россии особый путь,
врунофф
2021-02-11 10:40:31
Лахденпохье на склоняется ! - визжали вербованные переселенцы из украины. белорусии и молдовы
кир
2021-02-11 10:18:30
Причина пожара? Как всегда пьянство?
Leopol'd
2021-02-11 10:42:02
кир, чётко сказано, люди верующие! Вместо охранно-пожарной системы, воспользовались молитвой. Не помогло.
Гость
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