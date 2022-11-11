Гурман в Карелии попался на краже коньяка, буженины и крабовых палочек

Продукты житель Медгоры попытался пронести мимо кассы в сетевом магазине, сообщили в Росгвардии Карелии.
В понедельник, 14 ноября, сотрудники Росгвардии трижды выезжали по тревоге в магазины. Так, ранним утром сотрудники Петрозаводского отдела вневедомственной охраны получили вызов в гипермаркет.
На месте был задержан 22-летний горожанин, который намеревался без оплаты вынести товар. Еще один гражданин, 32-летний житель столицы Карелии, попался в другом торговом заведении города.
В Медвежьегорске группа задержания выезжала в сетевой магазин, где неизвестный пронес мимо кассы три бутылки коньяка, буженину, крабовые палочки и другие продукты питания.
Представители Росгвардии задержали 33-летнего нарушителя. Сумма ущерба составила около четырех тысяч рублей. Все задержанные переданы полиции для дальнейшего разбирательства.
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