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Гуцан предложил главе Карелии создать региональный орган, который будет следить за исполнением ФЦП

Новости. Общество
18:44, 04 Сентября 2020
фото: © Управление пресс-службы главы Карелии
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Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан считает, что все данные жителям Карелии обещания к юбилею республики должны быть выполнены.

В ходе заседания Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летию Карелии полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан отметил, что не все проекты ФЦП доведены до завершающей стадии. Затягиваются сроки разработки проектно-сметной документации и выполнение работ на объектах. Победителями конкурсов становятся организации, не имеющие достаточного опыта. Такие факторы негативно сказываются на результатах.

"Наша с вами задача исключить формирование у жителей Карелии комплекса несбывшихся надежд. До конца 2021 года продлен срок реализации федеральной целевой программы. Недошедшие в нее мероприятия реализовать приходится в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Карелии. Нужно уделить особое внимание реализации программы, где также возникают риски неисполнения намеченных показателей. Необходимо усилить эффективность работы региональных органов власти и межведомственного взаимодействия. В целях координации деятельности региональных органов и органов местного самоуправления для обеспечения исполнения указов и поручений президента РФ, для реализации национальных проектов, федеральной целевой программы предлагаю Артуру Олеговичу Парфенчикову создать региональный орган, который будет оперативно выявлять и решать проблемные вопросы, а также исполнить все взятые на себя обязательства и обещания, данные жителям Карелии к рамках подготовки к празднованию 100-летию республики", – сказал Александр Гуцан.

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Комментарии

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кир
2020-09-04 20:15:18
Упразднить автономию. Тогда и существующие министерства, конторы, суды, гимн, флаг и депутаты совсем не нужны станут. Центр управления будет один в Санкт-Петербурге. Многотысячная обслуга поддержки автономии совсем не нужна станет. Кто за?
Прапорщик
2020-09-04 19:12:24
Ключевое слово: "Следить" и создать "орган"! Как без Него?
Саныч
2020-09-04 19:06:58
Точно. Еще одно министерство не помешает.
карел
2020-09-04 19:05:43
Всё то у этих прокуроров зашибись , жизнь удалась, в отличии от карельцев .
Гость
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