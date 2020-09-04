Гуцан предложил главе Карелии создать региональный орган, который будет следить за исполнением ФЦП

Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан считает, что все данные жителям Карелии обещания к юбилею республики должны быть выполнены.

В ходе заседания Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летию Карелии полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан отметил, что не все проекты ФЦП доведены до завершающей стадии. Затягиваются сроки разработки проектно-сметной документации и выполнение работ на объектах. Победителями конкурсов становятся организации, не имеющие достаточного опыта. Такие факторы негативно сказываются на результатах.



"Наша с вами задача исключить формирование у жителей Карелии комплекса несбывшихся надежд. До конца 2021 года продлен срок реализации федеральной целевой программы. Недошедшие в нее мероприятия реализовать приходится в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Карелии. Нужно уделить особое внимание реализации программы, где также возникают риски неисполнения намеченных показателей. Необходимо усилить эффективность работы региональных органов власти и межведомственного взаимодействия. В целях координации деятельности региональных органов и органов местного самоуправления для обеспечения исполнения указов и поручений президента РФ, для реализации национальных проектов, федеральной целевой программы предлагаю Артуру Олеговичу Парфенчикову создать региональный орган, который будет оперативно выявлять и решать проблемные вопросы, а также исполнить все взятые на себя обязательства и обещания, данные жителям Карелии к рамках подготовки к празднованию 100-летию республики", – сказал Александр Гуцан.