"Халтурщики": депутат из Петрозаводска взбешена качеством масок от ковида

Депутат от КПРФ Галина Васильева заявила, что горожанам продают медицинские маски ужасного качества.

Галина Васильева сообщила в соцсети, что у медицинских масок, которые продают горожанам, моментально отрываются резинки. Качество товара возмутило петрозаводского депутата.

"Халтурщики зарабатывают на недобросовестной работе. Резинки отваливаются уже при снятии маски из пакета", - заявила Галина Васильева. Она прикрепила к посту фото приобретенных масок.

Ранее депутат Васильева раскритиковала главу Петрозаводска за неумение вести диалог с горожанами.