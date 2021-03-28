Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пьяная женщина в районе Карелии катала на машине ребенка 3
28.03.2021 13:00
Путин назвал возможные сроки снятия ограничений по COVID-19 в России 24
28.03.2021 15:22
Бородатая неясыть прилетела в Петрозаводск (ФОТО) 4
28.03.2021 13:44
Ипотечные кредиты на индивидуальное жилье начнут выдавать в 2021 году
28.03.2021 20:40
Председателю горсовета Петрозаводска Боднарчуку предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений 15
28.03.2021 12:41
Старая школа сгорела в поселке Карелии (ФОТО) 5
28.03.2021 13:21
Специалист разрушила главный миф о пользе молока 2
28.03.2021 19:40
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК" 4
28.03.2021 14:30

"Халтурщики": депутат из Петрозаводска взбешена качеством масок от ковида

Новости. Общество
10:14, 29 Марта 2021
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Депутат от КПРФ Галина Васильева заявила, что горожанам продают медицинские маски ужасного качества.

Галина Васильева сообщила в соцсети, что у медицинских масок, которые продают горожанам, моментально отрываются резинки. Качество товара возмутило петрозаводского депутата.

"Халтурщики зарабатывают на недобросовестной работе. Резинки отваливаются уже при снятии маски из пакета", - заявила Галина Васильева. Она прикрепила к посту фото приобретенных масок.

Ранее депутат Васильева раскритиковала главу Петрозаводска за неумение вести диалог с горожанами.

 
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-03-29 10:29:08
Бешеная депутатша. Нам таких в петросовете не надо. Пусть успокоительные на пенсии пьет. И как еще в школе работала, удивляюсь. Вовремя выгнали.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
22.03.2021, 23:27
Женщина, которая сегодня ушла из больницы и пропала, найдена мертвой на улице в Петрозаводске
22.03.2021, 12:49
Первый заместитель сити-менеджера Петрозаводска официально вступила в должность
25.03.2021, 11:10
АЗС в Петрозаводске снова переписали ценники
25.03.2021, 09:10
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях

Аналитика

28.03.2021 14:30
Обществоведение
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК" 4
Подписано соглашение о сотрудничестве между Олимпийским советом Республики Карелия и республиканским обществом "Динамо".
Ладога и Онего нуждаются в защите
28.03.2021 12:25
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 7
26.03.2021 11:20
"Школа – фантастическая!"
25.03.2021 09:27
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях 22
25.03.2021 09:10
Вся аналитика

Чтиво

26.03.2021 14:45
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Пенсионерам предлагают путешествовать клубами 1
26.03.2021 14:18
"Самое невероятное в лишайниках – это их природа" 7
24.03.2021 09:26
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»