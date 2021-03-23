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Депутат Васильева раскритиковала главу Петрозаводска за неумение вести диалог с горожанами

Новости. Общество
16:39, 24 Марта 2021
фото: Столица на Онего
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Депутат Петросовета Галина Васильева заявила, что мэр Петрозаводска Ирина Мирошник не уделяла должного внимания контакту с горожанами, что могло подстёгивать протестную активность людей.

Галина Васильева подвергла критике слова Ирины Мирошник, заявившей в ходе своего отчета перед депутатами Петросовета о необходимости более тесного взаимодействия власти и горожан. По оценке депутата Васильевой, у мэра Мирошник было несколько лет на то, чтобы наладить такой процесс, однако этого не было сделано.

"Когда вы объявили о том, что требуется взаимодействие с населением, у меня лично сразу возник вопрос: а что вам мешало взаимодействовать с населением до этого?", - обратилась Галина Васильева к мэру Петрозаводска, срок полномочий которой истекает через месяц.

Галина Васильева указала на то, что стремление власти улучшить связь с жителями города поспособствовало бы снижению протестной активности горожан.

"Вы поэтапно уходили от взаимодействия с населением. Если бы была упреждающая информация с вашей стороны, со стороны администрации с целью профилактики протестного движения населения, то не было бы таких скандальных фактов, как с "Каменным бором", с большим количеством сноса зеленых насаждений. Не было упреждающих действий. Далее, на Кукковке, например, - парк Защитников города", - привела примеры Галина Васильева.

Она пояснила, что способы работы с населением были "слабым звеном" мэра Петрозаводска Ирины Мирошник.

Ранее Мирошник заявила о необходимости наладить связь власти и горожан. Об этом она сообщила в финале своего доклада в Петросовете в среду, 24 марта.

"Уважаемые депутаты, в Петрозаводске живут грамотные люди, которые могут и хотят участвовать в управлении городскими процессами. Петрозаводчанами движет любовь к своему городу и желание сделать его лучше. Предлагаю вам поучаствовать в создании и развитии новых дискуссионных площадок. Давайте дадим каждому неравнодушному и активному горожанину реализовать себя как урбаниста, принять участие в решении нашей общей задачи создания лучшего будущего для города Петрозаводска", - сказала Ирина Мирошник.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-03-24 17:08:31
В игнор. Надоела
театральный критик
2021-03-24 17:00:18
Про аренду школьной теплицы мимо кассы почему не рассказала ? Её ведь за это из школы вышвырнули ? Коммунистка, блин. Мстит теперь. В сентябре давай до свидания.
Гость
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