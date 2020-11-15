Хаос везде: как Карелия справляется со второй волной коронавируса

Более 1000 участников опроса высказали свое мнение по вопросу, как Карелия справляется со второй волной коронавируса.
Эпидемиологическая ситуация в Карелии в связи с ростом заболеваемости коронавирусом осложняется каждый день. Ежедневный прирост инфицированных превышает в республике 300 человек.
Поинтересовались у читателей: как, по их мнению, справляется Карелия со второй волной коронавируса или нет?
В результате в опросе приняли участие 1043 человека, большинство из которых – 634 респондента (60%) ответили, что Карелия не справляется со второй волной коронавируса: хаос везде - от тестов до госпитализации.
Чуть меньшее количество участников опроса – 259 (24%) считают, что республика справляется с заболеваемостью как может: больные без помощи не остаются.
Затруднились ответить на вопрос 62 человека (5%), так как вроде умирать не бросили, но вылечились заболевшие больше за счет собственных ресурсов.
И 87 отвечающих (8%) считают, что нет никакой второй волны - это просто сезонный вирус.
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