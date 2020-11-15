Хаос везде: как Карелия справляется со второй волной коронавируса

Более 1000 участников опроса высказали свое мнение по вопросу, как Карелия справляется со второй волной коронавируса.

Эпидемиологическая ситуация в Карелии в связи с ростом заболеваемости коронавирусом осложняется каждый день. Ежедневный прирост инфицированных превышает в республике 300 человек.

Поинтересовались у читателей: как, по их мнению, справляется Карелия со второй волной коронавируса или нет?

В результате в опросе приняли участие 1043 человека, большинство из которых – 634 респондента (60%) ответили, что Карелия не справляется со второй волной коронавируса: хаос везде - от тестов до госпитализации.

Чуть меньшее количество участников опроса – 259 (24%) считают, что республика справляется с заболеваемостью как может: больные без помощи не остаются.

Затруднились ответить на вопрос 62 человека (5%), так как вроде умирать не бросили, но вылечились заболевшие больше за счет собственных ресурсов.

И 87 отвечающих (8%) считают, что нет никакой второй волны - это просто сезонный вирус.