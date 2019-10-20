"Хирург от бога": Министр здравоохранения Карелии отмечает юбилей

В субботу, 19 октября, в день 50-летия Михаила Охлопкова, министра двух регионов, жители Якутии сказали ему добрые слова.

Якутянину Михаилу Охлопкову, министру здравоохранения Республики Карелия, 19 октября исполнилось 50 лет. Об этом сообщил Назар Аммосов, блогер, хирург, главный врач Оленекской ЦРБ, пишет Aartyk.ru.

Михаил Охлопков до назначения министром здравоохранения Карелии работал министром здравоохранения в Якутии.

Охлопков до назначения на государственную должность долгое время работал хирургом, заведующим хирургическим отделением Национального медицинского центра Якутии, отмечается в издании.

"Коллеги, которые работали с ним бок о бок за одним операционным столом, благодарные родители маленьких пациентов — все без исключения называют Михаила Егоровича хирургом от Бога. Талант организатора проявился в Михаиле Охлопкове еще тогда, когда он руководил Центральной районной больницей в Томпонском районе. За годы руководства Охлопкова ЦРБ из проблемного медицинского учреждения превратился в образцово-показательное учреждение", пишет Aartyk.ru.

В качестве министра здравоохранения Якутии Охлопков доказал, что медицина, прежде всего, должна работать ради пациента, во благо всего населения. С первых месяцев работы министром он объездил все 35 районов необъятной Якутии, ознакомился воочию с работой и состоянием всех медицинских учреждений республики.

"Те положительные тенденции, которые мы сейчас наблюдаем в республиканских больницах, поликлиниках — это то, что начал внедрять министр Михаил Охлопков. Думаем, в Карелии Михаил Охлопков еще более полно раскроет свой потенциал талантливого руководителя", - сказал Назар Аммосов.

Ученики и коллеги очень трогательно отзываются о Михаиле Егоровиче.

Напомним, что Михаил Охлопков официально вступил в должность министра здравоохранения Карелии 18 декабря 2018 года.