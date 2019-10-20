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Новости. Общество
16:00, 20 Октября 2019
фото: © Мария Васильева

"Хирург от бога": Министр здравоохранения Карелии отмечает юбилей

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В субботу, 19 октября, в день 50-летия Михаила Охлопкова, министра двух регионов, жители Якутии сказали ему добрые слова.

Якутянину Михаилу Охлопкову, министру здравоохранения Республики Карелия, 19 октября исполнилось 50 лет. Об этом сообщил Назар Аммосов, блогер, хирург, главный врач Оленекской ЦРБ, пишет Aartyk.ru.

Михаил Охлопков до назначения министром здравоохранения Карелии работал министром здравоохранения в Якутии.

Охлопков до назначения на государственную должность долгое время работал хирургом, заведующим хирургическим отделением Национального медицинского центра Якутии, отмечается в издании.

"Коллеги, которые работали с ним бок о бок за одним операционным столом, благодарные родители маленьких пациентов — все без исключения называют Михаила Егоровича хирургом от Бога. Талант организатора проявился в Михаиле Охлопкове еще тогда, когда он руководил Центральной районной больницей в Томпонском районе. За годы руководства Охлопкова ЦРБ из проблемного медицинского учреждения превратился в образцово-показательное учреждение", пишет Aartyk.ru.

В качестве министра здравоохранения Якутии Охлопков доказал, что медицина, прежде всего, должна работать ради пациента, во благо всего населения. С первых месяцев работы министром он объездил все 35 районов необъятной Якутии, ознакомился воочию с работой и состоянием всех медицинских учреждений республики.

"Те положительные тенденции, которые мы сейчас наблюдаем в республиканских больницах, поликлиниках — это то, что начал внедрять министр Михаил Охлопков. Думаем, в Карелии Михаил Охлопков еще более полно раскроет свой потенциал талантливого руководителя", - сказал Назар Аммосов.

Ученики и коллеги очень трогательно отзываются о Михаиле Егоровиче.

Напомним, что Михаил Охлопков официально вступил в должность министра здравоохранения Карелии 18 декабря 2018 года.

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Комментарии

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Милс
2019-10-20 18:27:50
От всего сердца поздравляю Михаила Егоровича Охлопкова с Юбилеем! Несомненно, Вы – и врач от Бога, и отличный организатор здравоохранения! Нелегкий Вам достался регион, много трудных, давно накопившихся проблем. Их не решить в одночасье. Но, пусть небольшие, но явные положительные результаты уже есть. В этом большая доля заслуги и Вашей, и, конечно, всех работников отрасли. Отменного здоровья Вам, энергии на долгие годы, успехов в работе, реализации всех намеченных планов! И, конечно, терпения при встрече с непониманием, отторжением прогресса, неконструктивной критикой. У Вас все получится! Уверен, что к моим словам присоединятся многие, успевшие узнать Вас за неполный год работы в нашей республике.
Изя
2019-10-20 16:52:25
Лучше быть хирургом от бога и заниматься тем что умеешь , и в чём понимаешь . Пока успехов в Карелии что то не видно и не слышно .
Фёдор
2019-10-20 18:33:18
Изя, если тебе успехов не видно и не слышно - не значит, что их нет. Из районов человек не вылезает, все больницы объездил. Нам в лабораторию после его визита новые анализаторы купили.
Вася
2019-10-20 17:07:57
Изя, Будет рывок,а потом прорыв.
новый
2019-10-20 16:40:55
Это вам не итальянцы
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