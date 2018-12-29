Хлеб из Карелии теперь продается в аэропорту Москвы

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Продукция карельских производителей доступна в терминалах международного аэропорта "Шереметьево", сообщили в правительстве Карелии.
В рамках соглашения между министерством сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия и ООО "Ротекс", которое заключено на 20-й Российской агропромышленной выставке "Золотая осень", продукция карельских производителей ОАО "Петрозаводский хлебозавод САМПО", ООО "Суоярвский хлебозавод", индивидуального предпринимателя Николая Федоренко стала частью проекта Taste of Russia и уже представлена в магазинах, расположенных в терминалах международного аэропорта "Шереметьево".
Продолжается работа по заключению контрактов на поставку продукции с рядом других карельских производителей.
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