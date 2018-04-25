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Новости. Общество
11:12, 25 Апреля 2018

В ПСК рассказали, как стать энергетиком

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Студенты и школьники посетили самый новый энергообъект АО "Прионежская сетевая компания" в Петрозаводске.

Их интересовало, как можно попасть на работу в энергетическую отрасль Карелии и что вообще такое энергетика.

Двадцать студентов второго курса Лесотехнического техникума, 23 старшеклассника из Державинского лицея и 43-й петрозаводской школы узнали, то такое работать в энергетике, познакомились с недавно построенной в центре столицы Карелии мощной подстанцией, которая в скором времени должна быть введена в работу.

Встречу энергетиков и учащихся организовал Центр занятости населения Петрозаводска совместно с отделом по развитию персонала АО "ПСК" в рамках акции "Неделя без турникетов".

О работе компании гостям рассказала менеджер по персоналу Екатерина Сальникова. Она говорила, как важна отрасль энергетики в развитии региона, чем конкретно занимается Прионежская сетевая компания, о ее социальной направленности. Ребят удивило, представители скольких профессий трудятся на предприятии: не только электромонтеры и инженеры, но строители, экономисты, юристы, программисты.

"Наша компания активно участвует в общественной жизни республики, - подчеркнула Екатерина Сальникова. – Мы поддерживаем многие известные проекты: международный фестиваль "Гиперборея", экологические акции "Чистая Ладога" и "Чистое Онего", активно поддерживаем юных карельских спортсменов, ежегодно проводим в районах республики военно-патриотические игры на Кубок АО "ПСК". Наши работники занимаются спортом, участвуют в соревнованиях. Так что у нас не только профессиональная жизнь интересная, но и общественная!"

Вопросов у ребят было много, очень интересовались, где получить образование, необходимое для работы в отрасли и в Прионежской сетевой компании. На все вопросы гостям подробно ответили специалисты предприятия.

Основной вид деятельности АО "Прионежская сетевая компания" - передача и распределение электрической энергии потребителям.

Также компания занимается эксплуатацией, ремонтом, реконструкцией и развитием электрических сетей в республике Карелия, производством электрической энергии (дизельной генерацией) в территориально обособленных сетях в п. Реболы, Валдай, д. Полга, Вожмозеро, Кимоваара, Линдозеро, Юстозеро и Войница и осуществляет технологическое присоединение к обслуживаемым электросетям.

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.

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