«Хочется блевать»: жители Петрозаводска вновь задыхаются от вони на Ключевой

В соцсети вновь появились жалобы на зловонный запах на Ключевой.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске», опубликован крик души горожанина о зловонии на Ключевой.

«И снова вонь на Ключевой! Жара, южный ветер, и он такой теплый, вязкий, тащит за собой дыхание „КОС“! Приезжаешь домой, окна открыты, ибо жарко, и квартира наполнена какой-то гадостью. Хочется блевать! Когда это закончится?!» — написал в соцсети житель Ключевой.

Напомним, что в проблеме вони в городе разбирались специалисты, журналисты, руководители города и республики, депутаты и просто неравнодушные общественники, но пока можно говорить только о предположениях.

Читайте подробности о зловонной ситуации в материале «Чем провоняли улицы Петрозаводска?»