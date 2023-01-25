«Хочется получить миллион»: мастер по волосам из Петрозаводска отправится на телешоу ТНТ

На телеканале ТНТ 25 февраля стартует новый проект «Бьюти Баттл».

Впервые от Петрозаводска будет участвовать стилист по волосам Виктория Гелашвили.

«Конечно, хочется получить миллион. — рассказала она, — Это было бы приятным бонусом, но самое главное, что я попала на этот проект и была удостоена чести поработать и посоревноваться с такими замечательными коллегами-профессионалами».

Полный текст ее интервью «Столице на Онего» читайте здесь.